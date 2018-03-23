Forbes включил НБД-Банк в топ-30 самых надежных банков России

НБД-Банк занял 29-е место в сотне самых надежных банков на российском финансовом рынке по версии журнала Forbes . За год банк улучшил свою позицию на 19 строчек, сообщает пресс-служба компании.

По мнению экспертов Forbes, в случае ухудшения экономической конъюнктуры в стране у банка сохраняется доступ к альтернативным финансовым источникам, чтобы выполнить свои обязательства. В одну группу с НБД-Банком также вошли банки с долгосрочным кредитным рейтингом BВ и ВВ— (по оценке агентства Fitch Ratings ).

«НБД-Банк каждый год подтверждает свое устойчивое положение на рынке финансовых услуг и, более того, закрепляет свои позиции в рейтингах международных агентств. НБД-Банку присвоено два рейтинга кредитоспособности от агентств Moody’s Investors Service и RAEX (Эксперт RA), прогноз по которым стабильный. Это говорит о грамотно выбранной стратегии управления и развития банка», — отмечает председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов

Кроме того, Forbes обращает внимание, что банки — участники прошлогоднего рейтинга надежности — успешно пережили зачистку финансового сектора, развернутую регулятором.

«Положение банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях», — отмечают авторы рейтинга.