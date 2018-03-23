Концерн «Калашников» опроверг связи с американскими компаниями 

Российский концерн «Калашников» не имеет связей с американскими компаниями, в том числе c Kalashnikov USA, ответили RNS в пресс-службе компании.
«На сегодняшний день Концерн «Калашников» не ведет бизнес и не сотрудничает ни с Kalashnikov USA, ни с какими-либо другими американскими компаниями. С момента введения санкций никто из акционеров и руководителей предприятия не аффилирован с иностранными компаниями, которые упомянуты в материале агентства Bloomberg. Деятельность концерна осуществляется исключительно в правовом поле согласно Законодательству Российской Федерации», — сообщили в компании.
Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило о том, что в США началось расследование в отношении компании RWC Group и завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова АК-47. По данным агентства, есть свидетельства того, что, несмотря на санкции, у RWC Group, в которую входит Kalashnikov USA, все еще остались связи с российской компанией. Так, в поданной в апреле 2015 года заявке на получение налоговых льгот на $162 тыс. сообщалось, что Kalashnikov USA планировал собирать автоматы из деталей, поставленных Россией. Кроме того, в декабре 2016 года в судебных материалах RWC Group указывала, что у нее все еще есть лицензия на сборку и реализацию автоматов Калашникова.