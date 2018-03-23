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«Калашников» опроверг связь с американской компанией Kalashnikov USA
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«Калашников» опроверг связь с американской компанией Kalashnikov USA 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский концерн «Калашников» опровергает какую-либо связь с американской компанией Kalashnikov USA. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе концерна.
"На сегодняшний день концерн «Калашников» не ведет бизнес и не сотрудничает ни с Kalashnikov USA, ни с какими-либо другими американскими компаниями", — сказали в пресс— службе.
Как отметили в концерне, с момента введения санкций со стороны США в 2014 году никто из акционеров и руководителей предприятия не аффилирован с иностранными компаниями, которые упомянуты в материале Bloomberg, деятельность концерна осуществляется исключительно согласно законодательству РФ.
Как сообщило ранее агентство Bloomberg, прокуратура Майами (штат Флорида) начала разбирательство в отношении американской компании Kalashnikov USA, производящей автоматическое стрелковое оружие. В частности, компания выпускает так называемый АК-47. «Bloomberg утверждает, что между компаниями Kalashnikov USA и российским „Калашниковым“ сохранились „некоторые связи“ и после введения санкций в 2014 году.
В июле 2015 года в пресс-службе концерна „Калашников“ сообщили, что предприятие не может препятствовать продаже в США автоматов Калашникова в связи с антироссийскими санкциями. В концерне тогда уточнили, что „на территории США товарный знак не был зарегистрирован“. Представители предприятия назвали ожидаемым начало производства автоматов Калашникова на территории США и заявили, что намерены бороться с этим явлением, выпуская принципиально новые изделия.
ТАСС: последние новости
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