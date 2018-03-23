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Алишер Усманов вошел в топ-10 миллиардеров России с наибольшими доходами
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Алишер Усманов вошел в топ-10 миллиардеров России с наибольшими доходами 

Sputnik Таджикистан 57 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 23 мар — Sputnik. Бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов вошел в десятку российских миллиардеров с наибольшими доходами — 2018, составленную Forbes.
Рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами Forbes опубликовал во второй раз. От традиционного рейтинга богатейших бизнесменов он отличается тем, что в данном случае оцениваются только доходы, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.
"Чтобы избежать путаницы или расхождений в ставках налогов, мы не учитывали налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии", — уточнили в издании.
Приведенная в рейтинге оценка дохода — это сумма стоимости проданных миллиардером или связанными с ним компаниями активов и полученных дивидендов в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.
Возглавил рейтинг Кирилл Шамалов, заработавший на дивидендах и продаже акций "Сибура" 2,3 миллиарда долларов. Также в списке оказались Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров и Вагит Алекперов.
Напомним, что в январе 2017 года президент России Владимир Путин вручил знак отличия «За благодеяние» Алишеру Усманову. Этой награды он удостоен «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».
Ранее Усманов оказался в списке Forbes на пятом месте среди самых состоятельных бизнесменов РФ, а в общемировом — на 66-й позиции. Состояние Усманова оценивается в 15,2 миллиарда долларов. В марте 2012 года Bloomberg назвал Усманова самым богатым человеком России, оценив его состояние в 20 миллиардов долларов.
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