Алишер Усманов вошел в топ-10 миллиардеров России с наибольшими доходами

Рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами Forbes опубликовал во второй раз. От традиционного рейтинга богатейших бизнесменов он отличается тем, что в данном случае оцениваются только доходы, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.

"Чтобы избежать путаницы или расхождений в ставках налогов, мы не учитывали налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии", — уточнили в издании.

Приведенная в рейтинге оценка дохода — это сумма стоимости проданных миллиардером или связанными с ним компаниями активов и полученных дивидендов в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.

Напомним, что в январе 2017 года президент России Владимир Путин вручил знак отличия «За благодеяние» Алишеру Усманову. Этой награды он удостоен «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».