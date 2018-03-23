Суд взыскал 28 млн рублей налогов с руководителя предприятия из Башкирии

Октябрьский городской суд по иску прокурора города взыскал с бывшего генерального директора ООО «СистемНефтеГаз» более 28 млн рублей неуплаченных налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Руководитель предприятия уклонился от уплаты налогов на прибыль предприятия и НДС на 14 млн рублей. Для этого он указал в декларациях неверные сведения о расходах и налоговых вычетах.

Кроме того, директор не перечислил в бюджет налог на доходы своих сотрудников в размере около 14 млн рублей.

Для возмещения причиненного государству ущерба прокурор города потребовал взыскать деньги с бывшего руководителя. Суд удовлетворил данное требование.