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Суд взыскал 28 млн рублей налогов с руководителя предприятия из Башкирии
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Суд взыскал 28 млн рублей налогов с руководителя предприятия из Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Октябрьский городской суд по иску прокурора города взыскал с бывшего генерального директора ООО «СистемНефтеГаз» более 28 млн рублей неуплаченных налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Руководитель предприятия уклонился от уплаты налогов на прибыль предприятия и НДС на 14 млн рублей. Для этого он указал в декларациях неверные сведения о расходах и налоговых вычетах.
Кроме того, директор не перечислил в бюджет налог на доходы своих сотрудников в размере около 14 млн рублей.
Для возмещения причиненного государству ущерба прокурор города потребовал взыскать деньги с бывшего руководителя. Суд удовлетворил данное требование.
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