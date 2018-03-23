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В ЕС продажи легкой коммерческой техники выросли на 5,8% в феврале
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В ЕС продажи легкой коммерческой техники выросли на 5,8% в феврале 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
Европейский рынок LCV вырос на 5,8% в феврале и достиг отметки в 143 930 проданных ед. техники. По данным АСЕА, почти все крупные авторынки ЕС продемонстрировали в отчетный период стабильный рост объемов реализации машин класса LCV, сообщает «Автостат Инфо». Так, в Испании рост продаж такой техники составил 18%, в Германии объем рынка LCV увеличился на 8,8%, а в Великобритании — на 6,4%, на 6% выросли продажи легкого коммерческого транспорта в Италии, и на 3,5% — во Франции. По результатам первых двух месяцев 2018 года рынок LCV в ЕС вырос на 6,8% до 297 602 ед. техники. Продажи грузовых машин полной массой более 3,5 тонны увеличились в ЕС за последний месяц на 1% до 26 858 ед., а за январь-февраль этот рынок прибавил 5,4%, всего было продано 57 936 ед. техники. Грузовики полной массой более 16 тонн разошлись на местном рынке в феврале в количестве 22 312 ед. (+2,5%), а за первые два месяца — в количестве 48 309 ед. (+6,4%). Автобусный рынок ЕС показал в феврале прирост продаж на 1,9% (всего 2597 ед.), а за январь-февраль он вырос на 5,2% (до 5909 ед.). Напомним, что в России, согласно данным «Автостат Инфо», в феврале 2018 года было продано 7333 ед. легких коммерческих автомобилей, на 3,8% больше, чем годом ранее — 7063 ед. Рост рынка LCV по итогам первых двух месяцев составил 5,7% (до 13 937 ед. авто).
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