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Аналитики подсчитали емкость парка LCV в России
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Аналитики подсчитали емкость парка LCV в России 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Фото: VanLife
Согласно данным «Автостат Инфо», по состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывается 3,67 млн легких коммерческих автомобилей. Большую часть этого парка (2,3 млн ед.) составляют машины, произведенные до 2008 года. На машины 2008 года выпуска приходится 215 905 ед.
Известно, что 63,7% парка LCV в России составляет техник российского производства — 2,34 млн ед. А иномарки занимают здесь 36,3% или 1,33 млн ед.
Среди регионов РФ наибольший парк LCV имеет Центральный ФО, где по состоянию на начало года насчитывается 1,02 млн таких машин. В Приволжском округе в парке легкой коммерческой техники числятся 636 134 ед. машин, в Сибирском ФО — 441 408 ед., а в Северо-Западном — 420 131 ед.
В марочной структуре парка LCV в России преобладают машины марки «ГАЗ» (1,6 млн ед.), а также техника марки «УАЗ» (655 365 ед.). Среди иномарок наибольший парк имеют Volkswagen (222 485 ед.) и Toyota (220 446 ед.).
«Автостат Инфо»: последние новости
В ЕС продажи легкой коммерческой техники выросли на 5,8% в феврале В феврале россияне потратили на новые машины 126,5 млрд рублей Оборот с продажи автомобилей С-класса превысил 11 млрд рублей
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