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Смертность от туберкулеза в учреждениях ФСИН в 2017 году снизилась на 37%
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Смертность от туберкулеза в учреждениях ФСИН в 2017 году снизилась на 37% 

Rambler News Service 6 часов назад
Смертность больных туберкулезом, которые содержатся в учреждениях ФСИН, в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 36,9%, сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Приклонский.
«За последние три года темпы снижения смертности не менее 36%», — сказал он, отметив, что снижение смертности от туберкулеза во ФСИН в 2017 году составило 36,9%.
Приклонский добавил, что «за последние 10 лет количество больных туберкулезом, которые содержатся в учреждениях ФСИН, снизилось в 2,5 раза — с 48,4 тысяч до 19,7 в 2017 году».
По словам Приклонского, смертность от данного заболевания за этот период сократилась более чем в три раза.
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