Смертность от туберкулеза в учреждениях ФСИН в 2017 году снизилась на 37%

Смертность больных туберкулезом, которые содержатся в учреждениях ФСИН , в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 36,9%, сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Приклонский

«За последние три года темпы снижения смертности не менее 36%», — сказал он, отметив, что снижение смертности от туберкулеза во ФСИН в 2017 году составило 36,9%.

Приклонский добавил, что «за последние 10 лет количество больных туберкулезом, которые содержатся в учреждениях ФСИН, снизилось в 2,5 раза — с 48,4 тысяч до 19,7 в 2017 году».

По словам Приклонского, смертность от данного заболевания за этот период сократилась более чем в три раза.