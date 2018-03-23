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Объем финансирования мероприятий по борьбе с туберкулезом во ФСИН в 2017 году — около 700 млн рублей
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Объем финансирования мероприятий по борьбе с туберкулезом во ФСИН в 2017 году — около 700 млн рублей 

Rambler News Service 43 минуты назад
Объем финансирования мероприятий по борьбе с туберкулезом в учреждениях ФСИН в 2017 году составил около 700 млн рублей, сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Приклонский.
«Что касается объема финансирования мероприятий, которые касаются туберкулеза, если вас интересуют. Более 600 млн рублей потрачено в 2017 году на противотуберкулЕзные препараты централизовано», — сказал он, отметив, что в ряде случаев были проведены дополнительные закупки, с учетом которых общий объем финансирования составил около 700 млн рублей.
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