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За 2017 год филиал ВТБ в Нижнем Новгороде на треть увеличил объем кредитования бизнеса
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За 2017 год филиал ВТБ в Нижнем Новгороде на треть увеличил объем кредитования бизнеса 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
ВТБ в Нижнем Новгороде подвел итоги работы корпоративного бизнеса за 2017 год. Всего за отчетный период банк предоставил крупным, средним и малым предприятиям более 76 млрд рублей кредитов, что почти на треть больше чем за 2016 год.
Общий кредитный портфель корпоративных клиентов банка в регионе за прошедший год увеличился на 5% и на 1 января 2018 года превысил 71 млрд рублей. При этом значительная доля в структуре портфеля — порядка 34% — приходится на компании малого и среднего бизнеса.
Комментируя итоги работы, управляющий филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский отметил: «В 2017 году мы наблюдали на рынке плавное восстановление спроса бизнеса на заемное финансирование, что подтверждают и итоги нашей работы по направлению кредитования. При этом существенно увеличилась доля компаний малого и среднего бизнеса, на которые по итогам прошлого года приходится более трети от общего портфеля филиала. Основной акцент нашей командой был сделан на работе со средними региональными компаниями, в результате объем кредитного портфеля в этом клиентском сегменте превысил 19 млрд рублей. Одной из важных задач на текущий год для нас является усиление присутствия ВТБ в сегменте малого предпринимательства, который имеет в регионе большой потенциал. Считаю, что для этого у нас есть все предпосылки».
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