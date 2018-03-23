«Газпром» снизил в 2017 году долю импортной продукции в закупках до 0,6%

«Газпром» увеличил долю отечественной продукции в закупках материально-технических ресурсов (МТР) в 2017 году с 97,1% до 99,4%, говорится в корпоративном журнале «Газпром» со ссылкой на данные дочерней компании «Газпрома» — «Газпром комплектация».

Таким образом доля импортной продукции снизилась с 2,9% до 0,6%.

«Доля поставок «Газпрому» продукции отечественного производства выросла до 99,4%. При этом более 19% от общего объема отгрузки МТР в стоимостном выражении пришлось на российские предприятия малого и среднего предпринимательства», — говорится в журнале.

В прошедшем году компания «Газпром комплектация» обеспечило централизованную закупку материально-технических ресурсов на сумму свыше 200 млрд рублей.

Традиционно крупнейшую долю в поставках МТР для «Газпрома» занимают трубы. В 2017 году компанией «Газпром комплектация» закуплено трубной продукции на сумму 117,7 млрд рублей. «Газпрому» было поставлено 922,3 тыс. тонн труб, в том числе труб большого диаметра (ТБД) — 883,8 тыс. тонн, и свыше 36,3 тыс. единиц соединительных деталей.

Производство труб и соединительных деталей в прошлом году для «Газпрома» на 100% обеспечено силами заводов российских компаний, свидетельствуют данные «Газпром комплектации».

Ключевой объем поставок труб и соединительных деталей (64%) был направлен на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». В 2018 году комплектация трубной продукцией проекта «Сила Сибири» завершается. Основные трубные ресурсы планируется направить на развитие газотранспортных мощностей Единой системы газоснабжения (ЕСГ) Северо-Западного региона России , в частности, на участок газовой магистрали Грязовец — КС «Славянская» для обеспечения подачи газа в газопровод «Северный поток — 2», комплектация которого начата в 2017 году.

Вторым по значимости ресурсом в номенклатуре закупаемой «Газпромом» продукции традиционно выступают газоперекачивающие агрегаты (ГПА) и комплектующие к ним. В 2017 году компания «Газпром комплектация» обеспечила поставку 19 ГПА с газотурбинными установками и центробежными нагнетателями.

В настоящее время планируется централизованная закупка в 2018 году не менее семи комплектов ГПА под проекты «Газпрома».

В рамках программы импортозамещения «Газпром комплектация» проводит анализ заявляемой дочерними обществами и организациями «Газпрома» потребности на наличие МТР импортного производства и ресурсов, в состав которых входят импортные комплектующие. По результатам такого анализа в 2017 году «Газпром комплектацией» отклонено 5,345 тыс. заявок дочерних компаний «Газпрома» на закупку импортной продукции и МТР, содержащих значительную импортную составляющую.