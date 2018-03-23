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НС Банк понизил ставки по ряду депозитов
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НС Банк понизил ставки по ряду депозитов 

Банки.ру 1 час назад
НС Банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Доходность «Сберегающего» (от 10 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181 и 367 дней) составит 5—7,25% (ранее — 5—7,5%), а «Инвестиционного» (100 тыс. рублей на 181 день) — 8% годовых (вместо 8,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«НС Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 7,25% годовых (вместо 7,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
«Удобный» (от 100 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) открывается под 7,1—7,5% годовых (прежде — под 7,3—7,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «НС Пенсионный».
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