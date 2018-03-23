НС Банк понизил ставки по ряду депозитов

НС Банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам.

Доходность «Сберегающего» (от 10 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181 и 367 дней) составит 5—7,25% (ранее — 5—7,5%), а «Инвестиционного» (100 тыс. рублей на 181 день) — 8% годовых (вместо 8,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«НС Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 7,25% годовых (вместо 7,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Удобный» (от 100 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) открывается под 7,1—7,5% годовых (прежде — под 7,3—7,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «НС Пенсионный».

Продуктовый виджет