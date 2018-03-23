Страховая компания «Наша гарантия» подала иск о банкротстве дилера «Ральф-Кар»

Ленинградской области. Страховая компания «Наша гарантия» подала иск о банкротстве компании «Ральф-Кар Дивижн» (компания дилера «Ральф-Кар»), следует из материалов Арбитражного суда города Санкт-Петербурга

Заявление подано 21 марта 2018 года. Ранее СК «Наша гарантия» уже пыталась банкротить дилера «Ральф-Кар» 12 октября 2017 года, но через неделю СК попросила суд вернуть заявление.

Дилер «Ральф-Кар» работал в Санкт-Петербурге с 1999 года. В конце февраля компания закрыла свои автоцентры.

Ранее компания продавала автомобили в дилерском центре на Таллинском шоссе, д.202 в Санкт-Петербурге. В здании с середины марта работает центр Hyundai компании «Дакар», сообщил RNS представитель автосалона. Также в ближайшее время будет открыт автосалон Renault , уточнил он.

Дилерский центр «Ральф-Кар» на улице Зеленина, д.4 остановил продажи новых автомобилей в феврале. Автосалон будет снесен к лету и на его месте будет построен жилой дом, сообщил RNS представитель автоцентра.