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Страховая компания «Наша гарантия» подала иск о банкротстве дилера «Ральф-Кар»
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Страховая компания «Наша гарантия» подала иск о банкротстве дилера «Ральф-Кар» 

Rambler News Service 1 час назад
Страховая компания «Наша гарантия» подала иск о банкротстве компании «Ральф-Кар Дивижн» (компания дилера «Ральф-Кар»), следует из материалов Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Заявление подано 21 марта 2018 года. Ранее СК «Наша гарантия» уже пыталась банкротить дилера «Ральф-Кар» 12 октября 2017 года, но через неделю СК попросила суд вернуть заявление.
Дилер «Ральф-Кар» работал в Санкт-Петербурге с 1999 года. В конце февраля компания закрыла свои автоцентры.
Ранее компания продавала автомобили в дилерском центре на Таллинском шоссе, д.202 в Санкт-Петербурге. В здании с середины марта работает центр Hyundai компании «Дакар», сообщил RNS представитель автосалона. Также в ближайшее время будет открыт автосалон Renault, уточнил он.
Дилерский центр «Ральф-Кар» на улице Зеленина, д.4 остановил продажи новых автомобилей в феврале. Автосалон будет снесен к лету и на его месте будет построен жилой дом, сообщил RNS представитель автоцентра.
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