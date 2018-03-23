Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования под залог недвижимости

С1 марта 2018 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустил новую программу кредитования физических лиц под залог недвижимого имущества на любые цели. Кредит предоставляется под залог квартиры в многоквартирном доме или в таунхаусе. При этом подтверждение целевого использования денежных средств не требуется.

Новая программа расширяет возможности клиентов на получение денежных средств на потребительские расходы. Дополнительно, к существующим программам потребительского кредитования, теперь клиенты Банка могут существенно увеличить размер и сроки нецелевого кредита по выгодным процентным ставкам.

Московской области и Предложение по кредитованию под залог недвижимости доступно на срок от 1 года до 15 лет, процентные ставки от 13,5% годовых, а сумма кредита начинается от 500 тысяч рублей. Максимальная сумма различается в зависимости от регионов и составляет 6 млн рублей для Москвы Санкт-Петербурга и 3 млн рублей для остальных регионов присутствия Банка УРАЛСИБ.

Кредит можно взять на сумму до 60% от оценочной стоимости залога.

По желанию заемщика можно оформить личное страхование. Имущественное страхование является обязательным.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.