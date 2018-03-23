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Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования под залог недвижимости
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Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования под залог недвижимости 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С1 марта 2018 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запустил новую программу кредитования физических лиц под залог недвижимого имущества на любые цели. Кредит предоставляется под залог квартиры в многоквартирном доме или в таунхаусе. При этом подтверждение целевого использования денежных средств не требуется.
Новая программа расширяет возможности клиентов на получение денежных средств на потребительские расходы. Дополнительно, к существующим программам потребительского кредитования, теперь клиенты Банка могут существенно увеличить размер и сроки нецелевого кредита по выгодным процентным ставкам.
Предложение по кредитованию под залог недвижимости доступно на срок от 1 года до 15 лет, процентные ставки от 13,5% годовых, а сумма кредита начинается от 500 тысяч рублей. Максимальная сумма различается в зависимости от регионов и составляет 6 млн рублей для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и 3 млн рублей для остальных регионов присутствия Банка УРАЛСИБ.
Кредит можно взять на сумму до 60% от оценочной стоимости залога.
По желанию заемщика можно оформить личное страхование. Имущественное страхование является обязательным.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.
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