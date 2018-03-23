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В бюджет Ульяновской области поступило более 970 миллионов
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В бюджет Ульяновской области поступило более 970 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министр финансов региона Екатерина Буцкая пояснила, что за минувшую неделю кассовое исполнение бюджета по областным учреждениям составило 593,5 млн рублей, по оказанию финансовой помощи бюджетам муниципальных образований — 376,9 млн рублей. Из полученных средств областные учреждения направили на выплату заработной платы 101,5 млн рублей, оплату работ, услуг по содержанию имущества — 36,6 млн рублей, оплату прочих работ и услуг — 16,6 млн рублей, безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям — 195,6 млн рублей, безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных — 56,4 млн рублей. Кроме того, на увеличение стоимости материальных запасов перечислено 6,7 млн рублей. Также финансированием предусмотрены: увеличение стоимости основных средств — 7,5 млн рублей и выплата пособий по социальной помощи населению — 150,4 млн рублей.
Фото: imenno.ru
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