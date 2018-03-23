В бюджет Ульяновской области поступило более 970 миллионов

Министр финансов региона Екатерина Буцкая пояснила, что за минувшую неделю кассовое исполнение бюджета по областным учреждениям составило 593,5 млн рублей, по оказанию финансовой помощи бюджетам муниципальных образований — 376,9 млн рублей. Из полученных средств областные учреждения направили на выплату заработной платы 101,5 млн рублей, оплату работ, услуг по содержанию имущества — 36,6 млн рублей, оплату прочих работ и услуг — 16,6 млн рублей, безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям — 195,6 млн рублей, безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных — 56,4 млн рублей. Кроме того, на увеличение стоимости материальных запасов перечислено 6,7 млн рублей. Также финансированием предусмотрены: увеличение стоимости основных средств — 7,5 млн рублей и выплата пособий по социальной помощи населению — 150,4 млн рублей.

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