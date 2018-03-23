Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях

Базирующийся в Костроме Совкомбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.

Депозит «Проценты на проценты» с возможностью расторжения договора на льготных условиях привлекается теперь под 5,2—6,4% годовых, а без возможности льготного расторжения — под 5,8—6,2%. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

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Ставки по вкладу «Постоянный доход» с возможностью льготного расторжения договора в данный момент равны 5,2—6,4% годовых, а без льготного расторжения — 5,8—6,2%. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклад «Максимальный доход» с льготным досрочным изъятием средств можно разместить под 6,2—7,4% годовых, а без возможности льготного расторжения договора — под 6,8—7,2%. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Сроки размещения вкладов с льготным досрочным расторжением договора составляют три, шесть месяцев, один, два и три года, а без льготного расторжения — от одного месяца до года. Во все депозиты принимаются дополнительные взносы.

Предусмотрено увеличение ставки на 0,5 п. п. при расчетах картой «Халва» на сумму от 5 тыс. рублей в магазинах — партнерах банка.