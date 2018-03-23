Кабмин Украины принял 5-летнюю программу ремонта и строительства автодорог

По данным Buildportal, Кабмином был принят проект постановления, которым утверждается Государственная целевая программа, направленная на развитие украинских автодорог общего пользования и государственного значения на 2018-2022 годы. Она предусматривает обеспечение эффективной работы и развитие нынешней транспортной сети, повышение уровня безопасности движения, экономичные и удобные грузовые и пассажирские перевозки, а также реформу в государственной системе управления автодорогами общего пользования.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что данное постановление будет дополнено поручением областным госадминистрацим с рекомендацией создать собственный пятилетний стратегический план ремонта и строительства местных дорог, содержание которого должно быть синхронизировано с постановлением Кабинета министров. Руководитель Укравтодора Славомир Новак в свою очередь заявил, что по такому масштабному пятилетнему плану украинская автодорожная отрасль будет развиваться впервые. Он также отметил, что стратегическая цель этой программы — за пятилетку на основе маршрутного принципа соединить все областные центры Украины

Ожидается, что на финансирование программы будет выделено 298,3 млрд грн. Большая часть из этих средств (178,1 млрд грн) поступит из Государственного дорожного фонда. Из них 33,52 млрд грн пойдут на погашение кредитных обязательств. Еще 6,35 млрд грн поступят из общего фонда, а оставшиеся 113,88 млрд грн будут обеспечены за счет других источников финансирования (67,51 млрд грн от международных финансовых организаций и 46,37 млрд грн от инвесторов).