На развитие промышленности регионов из федерального бюджета будет направлено более 290 миллиардов рублей

В 2018 году в рамках федерального бюджета на финансирование программ, направленных на развитие промышленности регионов, предусмотрено более 290 миллиардов рублей. Актуальные вопросы реализации доступных инструментов поддержки в этом секторе обсудили участники круглого стола, организованного Министерством промышленности и торговли РФ и департаментом инвестиций и промышленности Ярославской области . В мероприятии приняли участие более 40 руководителей предприятий региона.

— На федеральном уровне реализуется комплекс мер поддержки, которые востребованы и постоянно модернизируются, увеличивается финансирование по некоторым направлениям, — отметил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Ученов. — К текущем году более 6,8 миллиарда рублей будет направлено на компенсацию затрат при реализации комплексных инвестпроектов, причем финансирование может быть увеличено до 8 миллиардов. Руководители компаний и предприятий оценили преимущества приема документов посредством государственной информационной системы промышленности, их число возросло в разы.

В Ярославской области количество зарегистрированных компаний в единой информационной системе увеличилось по сравнению с прошлым годом в 4,5 раза и составило 160 предприятий. Продуктами Федерального фонда развития промышленности воспользовалось 268 предприятий России на сумму 66 миллиардов рублей. В регионе в течение четырех лет фонд предоставил льготные кредиты пяти предприятиям на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

Как отметила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина , регулярное проведение встреч с руководителями промышленных предприятий имеет большую практическую значимость. На сегодняшний день Министерство промышленности и торговли РФ использует более 600 мер и инструментов поддержки предприятий в разных отраслях.

— В 2017 году более 1,2 миллиарда рублей федеральных субсидий Министерства промышленности и торговли РФ и 155 миллионов Федерального фонда промышленности было привлечено в промышленность Ярославской области. В текущем году мы продолжим разъяснительную работу, чтобы повысить доступность финансовых ресурсов для предприятий, — сказала Галина Пенягина.

В регионе сформирован комплекс мер развития бизнеса. Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса предоставляет льготные займы под 1 — 5 процентов годовых, активную поддержку ярославским производителям оказывают Региональный центр экспорта и Региональный центр инжиниринга. Во втором полугодии текущего года начнет работу Региональная лизинговая компания, реализующая программы льготного лизинга. Ставки по лизинговым контрактам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6 процентов для оборудования российского производства и 8 процентов — для импортного. Существенно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга — 15 процентов.