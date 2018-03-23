Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по двум вкладам в рублях

Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по двум рублевым вкладам.

«Максимальный доход» (от 30 тыс. рублей на 91, 181 и 360 дней) открывается под 6,5—7,25% годовых (ранее — под 7—7,5%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. При открытии вклада онлайн минимальная сумма депозита составляет 10 тыс. рублей.

Продуктовый виджет

Доходность вклада «Пенсионный!» составит 7% годовых (вместо 7,25%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 181 и 360 дней.

Вклад можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно