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Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по двум вкладам в рублях
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Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по двум вкладам в рублях 

Банки.ру 46 минут назад
Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по двум рублевым вкладам.
«Максимальный доход» (от 30 тыс. рублей на 91, 181 и 360 дней) открывается под 6,5—7,25% годовых (ранее — под 7—7,5%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. При открытии вклада онлайн минимальная сумма депозита составляет 10 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
Доходность вклада «Пенсионный!» составит 7% годовых (вместо 7,25%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 181 и 360 дней.
Вклад можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно
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