«Газпром нефть» может начать продажу газа с месторождения Бадра в качестве газомоторного топлива

Газовый завод (на месторождении Бадра. — RNS) производит сухой товарный газ и сжиженный углеводородный газ (СУГ). СУГ в Ираке в основном используется для бытовых нужд. Но сейчас иракское правительство также изучает возможность использования этого энергоносителя в качестве моторного топлива. СУГ реализуется на местном рынке через государственную газозаправочную компанию, принадлежащую министерству нефти Ирака», — отмечает издание.

«Газпром нефть Бадра», дочерняя компания «Газпром нефти», в декабре 2017 года завершила ввод в эксплуатацию газового завода на месторождении Бадра в Ирак. Компания начала промышленную эксплуатацию установки комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 1,6 млрд кубометров в год.

Сухой товарный газ, подготовленный на месторождении Бадра, транспортируется по 100-километровому трубопроводу на электростанцию «Аз-Зубайдия», которая снабжает электроэнергией несколько провинций Ирака, в том числе столицу государства — Багдад. Кроме того, газ используется для собственных нужд проекта Бадра в качестве топлива для газотурбинной электростанции.

Из получаемой широкой фракции углеводородов УКПГ проекта Бадра производит сжиженный углеводородный газ, поставляемый иракской государственной компании Gas Filling Company. Завод включает в себя также установки для производства серы и ее грануляции.