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«Газпром нефть» может начать продажу газа с месторождения Бадра в качестве газомоторного топлива
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«Газпром нефть» может начать продажу газа с месторождения Бадра в качестве газомоторного топлива 

Rambler News Service 50 минут назад
«Газпром нефть» может начать реализацию сжиженного углеводородного газа (СУГ) с месторождения Бадра в Ираке в качестве газомоторного топлива, говорится в корпоративном журнале «Газпром».
«Газовый завод (на месторождении Бадра. — RNS) производит сухой товарный газ и сжиженный углеводородный газ (СУГ). СУГ в Ираке в основном используется для бытовых нужд. Но сейчас иракское правительство также изучает возможность использования этого энергоносителя в качестве моторного топлива. СУГ реализуется на местном рынке через государственную газозаправочную компанию, принадлежащую министерству нефти Ирака», — отмечает издание.
«Газпром нефть Бадра», дочерняя компания «Газпром нефти», в декабре 2017 года завершила ввод в эксплуатацию газового завода на месторождении Бадра в Ирак. Компания начала промышленную эксплуатацию установки комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 1,6 млрд кубометров в год.
Сухой товарный газ, подготовленный на месторождении Бадра, транспортируется по 100-километровому трубопроводу на электростанцию «Аз-Зубайдия», которая снабжает электроэнергией несколько провинций Ирака, в том числе столицу государства — Багдад. Кроме того, газ используется для собственных нужд проекта Бадра в качестве топлива для газотурбинной электростанции.
Из получаемой широкой фракции углеводородов УКПГ проекта Бадра производит сжиженный углеводородный газ, поставляемый иракской государственной компании Gas Filling Company. Завод включает в себя также установки для производства серы и ее грануляции.
Месторождение Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Геологические запасы Бадры оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможным продлением на пять лет. Контракт с правительством Ирака подписан в январе 2010 года консорциумом в составе «Газпром нефти» (в статусе оператора), Kogas (Корея), Petronas (Малайзия), ТРАО (Турция). Доля участия «Газпром нефти» в проекте составляет 30%, Kogas — 22,5%, Petronas — 15%, ТРАО — 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией (Oil Exploration Company, OEC), — 25%.
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