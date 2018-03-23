Солид Банк предлагает вклад «Токио»

Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей, а максимальная сумма — 1 млн 400 тыс. рублей. Срок — 153 дня. Процентная ставка составляет 7,5% годовых. Пополнение возможно в течение первых 90 дней. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.

«В случае досрочного расторжения договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада «До востребования», — отмечает эксперт Бакни.ру Юлия Прошина.

Вклад принимается во всех подразделениях банка, кроме Казанского и Московского филиалов.

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