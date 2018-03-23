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Солид Банк предлагает вклад «Токио»
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Солид Банк предлагает вклад «Токио» 

Банки.ру 58 минут назад
Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей, а максимальная сумма — 1 млн 400 тыс. рублей. Срок — 153 дня. Процентная ставка составляет 7,5% годовых. Пополнение возможно в течение первых 90 дней. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.
«В случае досрочного расторжения договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада «До востребования», — отмечает эксперт Бакни.ру Юлия Прошина.
Вклад принимается во всех подразделениях банка, кроме Казанского и Московского филиалов.
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