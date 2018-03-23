Ещё
ФАС разрешила «ОНЭКСИМу» купить 100% банка «МФК»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС разрешила «ОНЭКСИМу» купить 100% банка «МФК» 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство группы «ОНЭКСИМ» о приобретении 100-процентной доли в банке «Международный финансовый клуб» ("МФК"). Ходатайство поступило 19 января.
По состоянию на 14 февраля, 39,42% банка «МФК» принадлежали компании Wintelux Limited (контролируется Виктором Вексельбергом), 27,73% — Михаилу Прохорову, 19,71% — Onexim Holdings Limited, 13,14% — Екатерине Игнатовой. В мае 2017 г. ФАС одобрила ходатайство «ОНЭКСИМа» о приобретении 35,05% акций «МФК». «МФК» имеет Сибирский филиал в Красноярске, филиал в Пятигорске, операционный офис в Иркутске и представительства в Новосибирске и Якутске. «МФК» входит в систему обязательного страхования вкладов, является членом международных платежных систем Visa International, MasterCard International, а также участником Национальной фондовой ассоциации и Московской биржи, членом Ассоциации российских банков (АРБ).
Вести.Ru: последние новости
Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами В США начато расследование в отношении завода "Калашников" "М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением220
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова79
Умер известный шансонье22
США начали стальную войну49
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды6
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
01:00
Объявления в «Иволгах» продублируют на шрифте Брайля
Новости Москвы
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:00
В поездах «Иволга» установят крэш-модули
Новости Москвы
07:36
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды
В мире
01:52
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
02:24
МИД прокомментировал отзыв дипломатов из России
Европа Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение