ФАС разрешила «ОНЭКСИМу» купить 100% банка «МФК» 

Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство группы «ОНЭКСИМ» о приобретении 100-процентной доли в банке «Международный финансовый клуб» ("МФК"). Ходатайство поступило 19 января.
По состоянию на 14 февраля, 39,42% банка «МФК» принадлежали компании Wintelux Limited (контролируется Виктором Вексельбергом), 27,73% — Михаилу Прохорову, 19,71% — Onexim Holdings Limited, 13,14% — Екатерине Игнатовой. В мае 2017 г. ФАС одобрила ходатайство «ОНЭКСИМа» о приобретении 35,05% акций «МФК». «МФК» имеет Сибирский филиал в Красноярске, филиал в Пятигорске, операционный офис в Иркутске и представительства в Новосибирске и Якутске. «МФК» входит в систему обязательного страхования вкладов, является членом международных платежных систем Visa International, MasterCard International, а также участником Национальной фондовой ассоциации и Московской биржи, членом Ассоциации российских банков (АРБ).