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ФАС разрешила группе «Онэксим» купить до 100% банка МФК
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ФАС разрешила группе «Онэксим» купить до 100% банка МФК 

Прайм 35 минут назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство группы «Онэксим» Михаила Прохорова о приобретении до 100% голосующих акций банка «Международный финансовый клуб» (МФК), сообщается на сайте службы.
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о приобретении обществом с ограниченной ответственностью «Группа Онэксим» до 100% голосующих акций акционерного общества акционерного коммерческого банка «Международный финансовый клуб» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.
В феврале служба сообщала, что продлевает рассмотрение ходатайства группы «Онэксим» Михаила Прохорова о приобретении до 100% голосующих акций МФК.
"Онэксим" — один из частных российских инвестиционных фондов, имеющий диверсифицированный портфель инвестиций в горнорудной промышленности, финансовом секторе, недвижимости, энергетике и высоких технологиях.
Банк МФК предоставляет финансовые услуги крупным корпоративным и частным состоятельным клиентам.
В мае ФАС одобрила одобрила ходатайство «Онэксима» о приобретении 35,05% голосующих акций и увеличение тем самым доли группы в банке до 47,85%. Согласно информации на сайте Банка России, сейчас Михаилу Прохорову напрямую принадлежит 27,74% акций банка, косвенно через кипрский Onexim Holdings Ltd. — еще 19,71%, Winterlux Виктора Вексельберга после покупки доли у председателя совета директоров Evraz Александра Абрамова — 39,42%, и Екатерине Игнатовой — 13,14%.
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