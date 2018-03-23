ФАС разрешила группе «Онэксим» купить до 100% банка МФК

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о приобретении обществом с ограниченной ответственностью «Группа Онэксим» до 100% голосующих акций акционерного общества акционерного коммерческого банка «Международный финансовый клуб» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.

В феврале служба сообщала, что продлевает рассмотрение ходатайства группы «Онэксим» Михаила Прохорова о приобретении до 100% голосующих акций МФК.

"Онэксим" — один из частных российских инвестиционных фондов, имеющий диверсифицированный портфель инвестиций в горнорудной промышленности, финансовом секторе, недвижимости, энергетике и высоких технологиях.

Банк МФК предоставляет финансовые услуги крупным корпоративным и частным состоятельным клиентам.