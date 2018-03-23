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В порт Восточный прибыла первая партия угля Зашуланского месторождения в Забайкалье
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В порт Восточный прибыла первая партия угля Зашуланского месторождения в Забайкалье 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
На припортовую станцию Находка-Восточная отправлено 54 вагона общим объемом 3,7 тыс. т угля со средней калорийностью 6 тыс. ккал.
«Отработка Зашуланского месторождения (его промышленные запасы составляют 742 млн т угля -Ред.) — стратегический проект, который позволит «Востсибуглю» стать диверсифицированной компанией, осуществляя отгрузку не только для нужд энергетики и ЖКХ Забайкальского края, но и экспортируя топливо в Китай. В рамках его реализации мы планируем добывать до 6 млн т угля в год после выхода на проектную мощность», — приводятся в сообщении компании слова гендиректора «Востсибугля» Евгения Мастернака.
Всего в 2018 году предприятие планирует экспортировать, включая поставки в соседнюю с Забайкальем китайскую провинцию Маньчжурия, 230 тыс. т угля.
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