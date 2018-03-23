«Газпром» проведет в 2018–2019 годах сейсморазведку на Ирекском участке в Оренбургской области

«Газпром» проведен в 2018–2019 годах сейсморазведку на Ирекском участке недр в Оренбургской области , сообщил в интервью корпоративному журналу «Газпром» генеральный директор компании «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

«В 2017 году мы приступили к геологическому изучению Ирекского участка недр, который расположен в Саракташском и Беляевском районах Оренбургской области. На первом этапе, в 2018–2019 годах, планируется выполнение сейсморазведки», — отметил он.

По его словам, ресурсы участка составляют около 600 млрд кубометров газа и 40 млн тонн газового конденсата.

Кияев также отметил, что в 2017 году добыча дочерней компании «Газпрома» составила 12,4 млрд кубометров газа, 100,7 тыс. тонн конденсата и 110 тыс. тонн нефти.