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«Газпром» проведет в 2018–2019 годах сейсморазведку на Ирекском участке в Оренбургской области
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«Газпром» проведет в 2018–2019 годах сейсморазведку на Ирекском участке в Оренбургской области 

Rambler News Service 40 минут назад
«Газпром» проведен в 2018–2019 годах сейсморазведку на Ирекском участке недр в Оренбургской области, сообщил в интервью корпоративному журналу «Газпром» генеральный директор компании «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.
«В 2017 году мы приступили к геологическому изучению Ирекского участка недр, который расположен в Саракташском и Беляевском районах Оренбургской области. На первом этапе, в 2018–2019 годах, планируется выполнение сейсморазведки», — отметил он.
По его словам, ресурсы участка составляют около 600 млрд кубометров газа и 40 млн тонн газового конденсата.
Кияев также отметил, что в 2017 году добыча дочерней компании «Газпрома» составила 12,4 млрд кубометров газа, 100,7 тыс. тонн конденсата и 110 тыс. тонн нефти.
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