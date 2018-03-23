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Имущество банка «Спурт» оценили в 2,9 млрд рублей
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Имущество банка «Спурт» оценили в 2,9 млрд рублей 

АиФ Казань 31 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Имущество Спурт Банка оценили в 2,9 млрд, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Оценка имущества проводилась с 12 февраля по 20 марта 2018 года. По подсчетам ООО «Ригал Консалтинг», рыночная стоимость 182 объектов недвижимого и движимого имущества банка составляет чуть более 2,9 млрд рублей.
Напомним, в декабре Центробанк заподозрил руководителей банка в мошенничестве, присвоении и растрате средств, причинении имущественного ущерба, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. В январе стало известно, что в банке «Спурт» недостает 1,1 млрд рублей.
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