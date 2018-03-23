Имущество банка «Спурт» оценили в 2,9 млрд рублей

Имущество Спурт Банка оценили в 2,9 млрд, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Оценка имущества проводилась с 12 февраля по 20 марта 2018 года. По подсчетам ООО «Ригал Консалтинг», рыночная стоимость 182 объектов недвижимого и движимого имущества банка составляет чуть более 2,9 млрд рублей.