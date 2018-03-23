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Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро на открытии торгов
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Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро на открытии торгов 

Банки.ру 49 минут назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 57,18 рубля, курс евро повысился на 15 копеек, до 70,6 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта укрепляется к доллару на фоне повышения стоимости нефтяных котировок, отмечают эксперты. По данным на 10:01 мск баррель Brent стоит 69,45 доллара.
«Рынок положительно отреагировал на сообщение от Bloomberg, со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что в 2019 году продолжится сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК», — поясняет аналитик «Альпари» Владислав Антонов.
Продуктовый виджет
По его словам, нефтяной рынок безусловно окажет положительное влияние на рубль, но к закрытию дня «россиянин» растеряет всю прибыль и закроется в минусе.
«В первой половине торгов курс доллара может снизиться до 57 рублей. Закрытие торгового дня пара USD/RUB, вероятнее всего, встретит в районе 57,45 рубля за «американца». В паре EUR/RUB жду возвращения цены к отметке 70,75 рубля за единицу европейской валюты», — прогнозирует эксперт.
Рубль оказался в зоне риска на фоне бегства инвесторов в защитные активы из-за торговых войн, указывает Антонов.
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