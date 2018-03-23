Чистая прибыль «Магнита» снизилась на 34,7%

Чистая прибыль «Магнита» в 2017 году снизилась на 34,7% — до 35,5 млрд

Чистая прибыль «Магнита» по МСФО снизилась в 2017 году на 34,7% — до 35,5 млрд руб., следует из годовой аудированной отчетности.

Чистая выручка компании увеличилась на 6,4% — до 1,07 трлн руб.

По итогам IV квартала 2017 года чистая прибыль «Магнита» снизилась на 41,7% в годовом выражении — до 7,87 млрд руб. Чистая выручка за отчетный период выросла на 6,2% и составила 302,3 млрд руб.

«Магнит» — крупный российский ритейлер, по состоянию на 31 декабря 2017 года «Магнит» управлял 16 350 магазинами, в том числе 12 125 «магазинов у дома», 243 гипермаркета, 208 магазинов «Магнит Семейный» и 3 774 магазина дрогери.