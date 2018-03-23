Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

В частности, курс доллара упал на 7 коп. и составил 57,18 руб.

Курс евро вырос на 11 коп., до 70,56 руб.

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