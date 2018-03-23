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Рубль не определился с динамикой на открытии торгов
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Рубль не определился с динамикой на открытии торгов 

Газета.Ru 58 минут назад
В частности, курс доллара упал на 7 коп. и составил 57,18 руб.
Курс евро вырос на 11 коп., до 70,56 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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