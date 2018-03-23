Финансовые показатели «Распадской» улучшились благодаря росту цен на уголь, — Денис Ворчик, аналитик корпорации «Уралсиб»

Вчера ПАО «Распадская» (RASP RX — без рекомендации) опубликовало консолидированные результаты за 2017 г. по МСФО. По итогам года выручка увеличилась на 73% до 868 млн долл., EBITDA выросла более чем вдвое — до 455 млн долл., рентабельность по EBITDA повысилась на 12 п.п. до 52%, а чистая прибыль увеличилась на 72% до 319 млн долл. При относительно низких капзатратах (61 млн долл.) Распадская снизила долговую нагрузку до 38 млн долл. (были погашены еврооблигации на 400 млн долл.), а по итогам года была сформирована чистая денежная позиция.

Помимо повышения цен на продукцию, увеличению выручки способствовали рост объемов реализации и изменение структуры продаж. В 2017 г. фактическая средневзвешенная цена реализации угольного концентрата, приведенная к базису FCA Междуреченск, на всех региональных рынках выросла на 59% до 95,5 долл., в том числе на внутреннем рынке — 127,2 долл., на рынке Европы — 91,6 долл., для стран АТР — 77,6 долл.

Несмотря на все это, 21 марта совет директоров принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за прошлый год, подчеркнув, что, если цены на рынке угля останутся высокими, он рассмотрит возможность объявления устойчивой дивидендной политики. Такое решение разочаровало инвестиционное сообщество, ожидавшее от компании выплаты высоких дивидендов. Котировки акций Распадской вчера упали на 11%.