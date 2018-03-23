Ещё
Финансовые показатели «Распадской» улучшились благодаря росту цен на уголь, — Денис Ворчик, аналитик корпорации «Уралсиб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финансовые показатели «Распадской» улучшились благодаря росту цен на уголь, — Денис Ворчик, аналитик корпорации «Уралсиб» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Вчера ПАО «Распадская» (RASP RX — без рекомендации) опубликовало консолидированные результаты за 2017 г. по МСФО. По итогам года выручка увеличилась на 73% до 868 млн долл., EBITDA выросла более чем вдвое — до 455 млн долл., рентабельность по EBITDA повысилась на 12 п.п. до 52%, а чистая прибыль увеличилась на 72% до 319 млн долл. При относительно низких капзатратах (61 млн долл.) Распадская снизила долговую нагрузку до 38 млн долл. (были погашены еврооблигации на 400 млн долл.), а по итогам года была сформирована чистая денежная позиция.
Помимо повышения цен на продукцию, увеличению выручки способствовали рост объемов реализации и изменение структуры продаж. В 2017 г. фактическая средневзвешенная цена реализации угольного концентрата, приведенная к базису FCA Междуреченск, на всех региональных рынках выросла на 59% до 95,5 долл., в том числе на внутреннем рынке — 127,2 долл., на рынке Европы — 91,6 долл., для стран АТР — 77,6 долл.
Несмотря на все это, 21 марта совет директоров принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за прошлый год, подчеркнув, что, если цены на рынке угля останутся высокими, он рассмотрит возможность объявления устойчивой дивидендной политики. Такое решение разочаровало инвестиционное сообщество, ожидавшее от компании выплаты высоких дивидендов. Котировки акций Распадской вчера упали на 11%.
Прайм: последние новости
СМИ: Банк Emirates NBD может купить Denizbank у Сбербанка в ближайшие недели ОБЗОР: АСВ могло бы приступить к расчетам с кредиторами "Югры" в III квартале 2018 г - ЦБ ФАС РФ, скорее всего, разрешит Сбербанку создать СП с "Яндексом" на базе "Яндекс.Маркета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре66
В России признали бессилие перед США1771
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
Еще одна страна вышлет российских дипломатов188
Успенскую сняли с рейса за дебош194
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение