Капитал «Рост банка» и «Траста» списан до 1 рубля

Функции временной администрации "Рост банка" и "Траста" с 15 марта по предписанию ЦБ переданы управляющей компании "Фонд консолидации банковского сектора" (ФКБС, структура ЦБ), созданной регулятором.

Банки будут докапитализированы и перейдут в собственность государства для создания объединенного банка на базе "Открытия" и "Бинбанка"

"Открытие" получило "Траст" в 2014 г. для оздоровления по старой схеме санации банков через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

С августа 2017 г. банк "Открытие" также попал под санацию по новой схеме — через ФКБС.

"Рост банк" также санировался с 2014 г. по старой схеме: через АСВ с привлечением инвестора — "Бинбанка". Но в сентябре "Бинбанк" сам попал под санацию через ФКБС.

Как сообщали "Вести. Экономика", докапитализация санируемых "Траста" и "Рост банка" может превысить 1 трлн руб.

Банк "Траст" был санирован регулятором вместе с группой ФК "Открытие", в которую входит. "Рост банк" принадлежал совладельцу взятого ЦБР на санацию "Бинбанка" Микаилу Шишханову

В отличие от материнских структур "Траст" и "Рост банк" капитал до сих пор не получали.

На докапитализацию группы ФК "Открытие" и группы "Бинбанка" Банк России уже потратил более 500 млрд руб. Кроме того, регулятор поддерживал их ликвидность, и к февралю его депозиты в ФК "Открытие" составляли 380 млрд руб., в "Бинбанке" — 290 млрд руб. Оба банка 16 марта сообщили о возврате этих средств в Центробанк. История вопроса

В 2017 г. регулятор создал Фонд консолидации банковского сектора для оздоровления крупных банковских групп, проблемы которых уже нельзя было решить без помощи ЦБ РФ. Фонд наполняется ЦБ денежной эмиссией.

Санация банка ФК "Открытие", входящего в топ-10 по активам, началась в августе 2017 г. и завершилась 12 января 2018 г.

На спасение — докапитализацию группы "Открытие" — регулятор к февралю потратил 456 млрд руб.

"Бинбанк" стал вторым из топ-10, попавшим под санацию через ФКБС. Его санация началась в сентябре 2017 г. ЦБ оценил спасение "Бинбанка" в 250-350 млрд руб.

В сентябре ЦБ оценивал санацию "Бинбанка" и "Открытия" в 800 млрд руб.