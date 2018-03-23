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Рынок РФ откроется падением вслед за мировыми площадками, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»
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Рынок РФ откроется падением вслед за мировыми площадками, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Таким образом, начало торговой войны положено, что вызывает опасение инвесторов за мировой рост экономики.
В свою очередь, доходность американских гособлигаций снизилась на 12 б.п. до 2,8% за последние два дня, что объясняется желанием инвесторов переждать шторм в надежных облигациях. Однако индекс доллара отреагировал слабой динамикой, но надо отметить, что спред между 3-месячной долларовой кредитной ставкой LIBOR (2,27%) и ставкой процентного свопа OIS (1,71% overnight indexed swap) продолжает расширяться. Это отражает нехватку долларовой ликвидности в мировой финансовой системе.
Ранее мы отмечали, что постепенное сокращение баланса ФРС США приведет к изъятию долларов из американской банковской системы. Возможно, уже сейчас институциональные инвесторы частично фиксируют прибыль по американским акциям, рост которых пришелся на первый год правления администрации Трампа. С другой стороны, ETF с фокусом на США демонстрируют положительную дельту притока капитала на американский фондовый рынок, тогда как в российские активы приток слабый.
Российская валюта будет торговаться стабильно в пятницу из-за высоких цена на нефть в $69,6 за баррель и налоговых платежей в понедельник.
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