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Самарский филиал ПГК нарастил погрузку в феврале 2018 года в крытых вагонах на 19%
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Самарский филиал ПГК нарастил погрузку в феврале 2018 года в крытых вагонах на 19% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
ХАБАРОВСК, 23 марта. /ТАСС/. Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в феврале 2018 года увеличил объем перевозок в крытом подвижном составе по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 19%, до 43 тыс. тонн, следует из сообщения компании.
Грузооборот в указанном сегменте вырос на 15%, до 71,7 млн т-км. Основную номенклатуру грузов составили сахар, строительные грузы и огнеупоры, а также лесные грузы.
Сахара в отчетном периоде было погружено 8,6 тыс. тонн (+59%), строительных грузов — 7,5 тыс. тонн (+32%), огнеупоров — 5,7 тыс. тонн (49%), лесных грузов — 3,5 тыс. тонн (+44%). Грузы следовали со станций Куйбышевской железной дороги преимущественно в направлении Урала и Сибири, а также в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.
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