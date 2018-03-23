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Харампурское месторождение планируют запустить в 2020 году
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Харампурское месторождение планируют запустить в 2020 году 

ИА Север-Пресс 54 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Роснефть планирует ввести в эксплуатацию Харампурское нефтегазовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году. Об этом сообщила вице-президент Роснефти Влада Русакова на телефонной конференции для инвесторов.
«В 2019 году мы планируем вывести Роспан на новый уровень добычи, в 2020 году запускаем Харампур. В целом мы видим, что заявленная ранее цель достигнуть в 2020 году добычи в 100 млрд кубометров реализуема, и мы к ней движемся», — сказала Влада Русакова.
Роснефть ожидает добычу газа на активах Роспана в перспективе на уровне более 19 млрд кубометров газа и более 5 млн тонн жидких углеводородов, — сообщает агентство экономической информации «Прайм».
В декабре Роснефть и ВР договорились о реализации совместного проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в ЯНАО с общими геологическими запасами более 880 млрд кубометров газа. BP получит в проекте долю в 49%. Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию туронской залежи, оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков. Закрытие сделки ожидают после получения необходимых согласований.
«Роспан Интернешнл» владеет лицензиями на разработку меловых и юрских отложений Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского, Ево-Яхинского месторождений в пределах трех лицензионных участков с суммарными запасами около 1 трлн. кубометров газа, 150 млн тонн газового конденсата и 50 млн тонн нефти.
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