Вьетнам рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $10 млрд

"Мы эффективно реализуем соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС . В 2017 году товарооборот между нашими двумя странами повысился и достиг $3,5 млрд, что на 31% выше 2016 года. Мы стремимся увеличить двусторонний товарооборот до $10 млрд в 2020 году", — сказал Бинь Минь.

Он также отметил высокий уровень доверия между странами, регулярные контакты и встречи между руководителями стран, как прочную основу для динамичного и устойчивого развития отношени.