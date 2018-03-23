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Вьетнам рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $10 млрд
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Вьетнам рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $10 млрд 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Глава МИД Вьетнама Фам Бинь Минь заявил, что Вьетнам в 2020 году рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $10 млрд в год. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы эффективно реализуем соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС. В 2017 году товарооборот между нашими двумя странами повысился и достиг $3,5 млрд, что на 31% выше 2016 года. Мы стремимся увеличить двусторонний товарооборот до $10 млрд в 2020 году", — сказал Бинь Минь.
Он также отметил высокий уровень доверия между странами, регулярные контакты и встречи между руководителями стран, как прочную основу для динамичного и устойчивого развития отношени.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 20%.
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