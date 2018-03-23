Нефть и политика: как Россия захватывала рынок черного золота при Путине

Россия в ближайшие годы останется одним из ведущих мировых производителей нефти, полагают эксперты Thomson Reuters. Это следует из результатов исследования Performance of Russian Oil During President Putin ’s Latest Term, имеющегося в распоряжении Forbes . По мнению авторов исследования, продолжение политического и экономического курса Владимира Путина, переизбранного президентом на новый срок, а также зависимость отечественной экономики от нефти приведут к тому, что Россия сохранит статус ведущего производителя нефти.

Как указывают авторы доклада, Россия обладает рядом инструментов влияния, которые она использует как рычаги в международной политике, добиваясь доминирующего положение на нефтяных рынках и намереваясь удовлетворять спрос как в Азии, так и в Европе.

Серкан Сахин, руководитель подразделения по исследовательским проектам и аналитике в нефтяной отрасли, Европа, Ближний Восток и Африка, Thomson Reuters, отмечает, что сейчас российскую экономику поддерживают высокие цены на нефть и экспорт как в европейском, так и азиатском направлениях. «При этом снижение цен на нефть всегда оказывает на экономику достаточно сильное влияние: это можно было наблюдать в 2014 году, когда цены снизились на фоне более слабого спроса и увеличения добычи сланцевой нефти в США . Отмена санкций со стороны западных стран оказала бы позитивное влияние и способствовала экономическому росту», — полагает Сахин.

Тактика России по созданию избыточных мощностей в трубопроводах обеспечивает гибкость и возможности для маневров во внешней политике. В планах России — дальнейшие достижения на Ближнем Востоке и формирование там мощной рыночной позиции. Страна постарается не допустить волатильности на рынках, особенно на Ближнем Востоке, укрепляя безопасности в регионе. Также Россия сделала ставку на увеличение экспорта нефти в Азию, особенно на китайский рынок по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).

Производство и экспорт нефти

С 2012 года российская нефтедобыча неуклонно росла, достигнув пика в 11,23 млл баррелей в сутки в октябре 2016 года, по сравнению с 6,2 млн баррелей в сутки в 1999 году — таким же был уровень добычи в Советском Союзе. Тем не менее, в 2016 году страны ОПЕК и ряд других государств договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы уравновесить спрос и предложение на нефтяном рынке. При этом 300 тысяч баррелей пришлись на Россию, и поскольку она выполняет свою квоту, можно предположить, что добыча останется на прежнем уровне или, возможно, снизится в течение 2018 года. Если Россия согласится придерживаться соглашение ОПЕК до конца 2018 года, то по Thomson Reuters Oil Research объем производства ожидается в среднем 10,92 млн баррелей в сутки.

Как и в 2016 году, Россия по-прежнему может быстро нарастить производство за счет ввода новых месторождений. В 2014 году «Роснефть» открыла «Победу» — новое месторождение сверхлегкой нефти в Карском море, с извлекаемыми запасами в 952 млн баррелей. Ее можно было бы поставлять на на европейские и азиатские рынки по Северному морскому пути. Однако санкции со стороны Европейского союза и выход Exxon Mobil из российских проектов еще больше оттягивает добычу на «Победе», сказываясь на работе на других месторождениях и на российских нефтяных компаниях.

Новый шелковый путь

Строительство новых трубопроводов и изменение географии спроса позволило Москве наладить тесные связи с Азией.

Нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) с пропускной способностью в 600 000 баррелей в сутки, запущенный в 2010 году, обеспечил России лидерство среди экспортеров сырой нефти в Китай . Благодаря новой инфраструктуре Россия привлекла инвестиции в проекты по добыче нефти в Сибири и увеличила там добычу — так в 2016 году BP инвестировала $300 млн долларов в геолого-разведочные работы.

Как указывают эксперты, Россия, создавая избыточные мощности в трубопроводах может использовать эти «излишки» как козырь во внешней политике и для повышения энергетической безопасности государства. Сейчас Россия стремится выстраивать разнообразные маршруты экспорта для того, чтобы удовлетворить внешний спрос. В 2017 году общий объем российского экспорта сырой нефти составил около 5 млн баррелей в сутки (704 000 тонн в сутки) — что больше на 14,7% по сравнению со средним показателем 2013 года — без ущерба для внутренних потребностей. Объемы сырой нефти, поставляемой на российские НПЗ, увеличились до 5,64 млн баррелей в сутки в 2014 году и составили 5,57 млн баррелей в сутки в 2017 году.

Азиатские рынки

Авторы доклада отмечают, что во время президентского срока Владимира Путина стратегия России в области экспорта энергоносителей следовала за основным мировым тенденциям. Когда спрос на сырую нефть переместился сторону азиатского региона — в основном Китай и Индию, Россия также стала двигаться в этом направлении.

Страна стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2016 году, впервые лишив этого статуса Саудовскую Аравию и оттеснив на третье место Анголу . Китай нуждается в более дешевой и легкой нефти — а рост импорта обеспечивает спрос со стороны независимых частных нефтеперерабатывающих заводов — так называемых «самоваров». Доля России в общем объеме импорта сырой нефти в Китае в 2017 году выросла до 14% (по сравнению с 9% в 2012 году). Экспорт сырой нефти из России в Китай увеличился в период 2-12-2017 годы на 146% — с 0,47 млн баррелей до 1,16 млн баррелей в сутки соответственно — что доказывает эффективность российской стратегии в целом, и нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» в частности.

Однако Стремление России перенаправить экспорт в Китай добавит некоторую нагрузку на внутреннюю инфраструктуру и повлияет на экспорт нефти в европейском направлении, отмечает Том Кенисон, аналитик подразделения по исследовательским проектам и аналитике в нефтяной отрасли, Европа, Ближний Восток и Африка, Thomson Reuters: «Россия наращивает мощности по добычи нефти в основном в Западно-Сибирском регионе, но для обеспечения необходимых объемов Urals и ESPO поставок из этого региона недостаточно, что свидетельствует о необходимости дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, в частности, в более северных регионах страны.

Это может добавить сезонные факторы риска для российского экспорта, как в направлении Китая, так и европейских стран. Зависимость российской экономики от экспорта нефти может создать финансовые проблемы, связанные с техническими трудностями добычи нефти, что уже наблюдается из-за влияния геополитики на экономику в целом и на нефтяную промышленность в частности».

Проблема с Urals

А вот с экспортом среднесернистой нефти сорта Urals на рынки Европы и Азии, возникли проблемы. Urals — российская экспортная нефтяная смесь, получаемая смешением в трубопроводах Транснефти сортов. Считается, что Urals по своим характеристикам уступает североморской смеси Brent. Кроме того, ее переработка сопровождается более значительными затратами, поэтому Urals обычно стоит на $1-3 дешевле Brent.

Чехии, Словакии и Европейские компании выражали недовольство резким падение качества нефти марки Urals из России. По их мнению, в Urals, которая поставляется по трубопроводу «Дружба» для нефтеперерабатывающих заводов Германии Венгрии , не всегда не соответствует нормативам — в смеси сильно увеличены показатели серы. Ожидается, что поставки Urals из портов Балтики, из Приморска и Усть-Луги снизится на 14,7 млн тонн, а из черноморского порта Новороссийска — на 3,7 млн тонн в 2018 году по сравнению с 2017 годом, поскольку Москва стремится добиться большей прибыльности на азиатских рынках и более высокой продуктивности на отечественных нефтеперерабатывающих заводах в 2018 году.

Россия на Ближнем Востоке

После принятия решения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ до конца 2018 года Саудовская Аравия и Россия заметно сблизились. Однако взаимодействие России Ближнем Востоке не ограничиваются только саудитами — Сирия Иран получают российскую поддержку — на фоне американских санкций против Ирана и военного конфликта в Сирии.

Как отмечают авторы исследования, инвестиции, производимые такими компаниями, как «Роснефть» и «Газпром» в геолого-разведочные и производственные проекты, имеют геополитический характер. С октября 2017 года «Роснефть» владеет 60% акций нефтепровода Иракского Курдистана стоимостью $ 1,8 млрд трубопровод с пропускной способностью 600 000 баррелей в сутки поставляет нефть в турецкий порт Джейхан. Таким образом, Россия получила контроль над одним из важнейших стратегических объектов энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке по цене, которую многие западные нефтяные компании не могли себе позволить.

«Роснефть» подписала соглашения о разделе продукции в октябре 2017 года по пяти блокам с извлекаемыми запасами 670 млн баррелей в Курдистане стоимостью $400 млн «Роснефть» сейчас играет центральную роль в переговорах между правительством Ирака и властями Курдистана по возобновлению экспорта нефти из полуавтономного региона — что свидетельствует о влиянии российских нефтяных компаний в ближневосточной политике.