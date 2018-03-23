AB InBev и Efes объединяют свои подразделения в России и на Украине

Крупнейший в мире производитель пива Anheuser-Busch InBev и турецкая Anadolu Efes заключили соглашение об объединении своих подразделений в России и на Украине , говорится в релизе компаний.

"Дочка" Efes, Efes Breweries International N. V., переведет 99,999% своих акций АО «Пивоварня Москва-Эфес» новому созданному подразделению AB InBev Efes B. V. со штаб-квартирой в Нидерландах . В свою очередь, компания AB InBev переведет через свое дочернее предприятие AB InBev Western European Holding B. V. все российские и украинские активы в AB InBev Efes. Компании AB InBev и Efes будут владеть по 50% в данном подразделении.

Согласно сообщению, компании уже получили необходимые одобрения регуляторов в обеих странах. Завершение сделки ожидается в течение марта 2018 года.

После того, как сделка будет закрыта, объединенная компания будет консолидирована в финансовой отчетности Anadolu Efes. Генеральным директором компании будет назначен глава бизнес-подразделений AB InBev в России и на Украине Дмитрий Шпаков, сообщала ранее Anadolu Efes.