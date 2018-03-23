Опубликован топ-10 миллиардеров РФ с наибольшими доходами

Forbes назвал топ-10 миллиардеров России с наибольшими доходами

Forbes назвал топ-10 миллиардеров России с наибольшими доходами. В общей сложности их доход в виде дивидендов и от продажи активов составил более $10,7 млрд

Журнал отмечает, что в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», в данном случае издание оценивает реальные, «живые» деньги, которые миллиардеры получили от продажу активов или в виде дивидендов.