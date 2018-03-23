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Опубликован топ-10 миллиардеров РФ с наибольшими доходами
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Forbes назвал топ-10 миллиардеров России с наибольшими доходами 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Forbes назвал топ-10 миллиардеров России с наибольшими доходами. В общей сложности их доход в виде дивидендов и от продажи активов составил более $10,7 млрд
Лидером рейтинга стал бизнесмен Кирилл Шамалов чей доход оценивается в $2,3 млрд за счет дивидендов и продажи акций «Сибура». На втором месте — Алексей Мордашов ($1,56 млрд, дивиденды и продажа акций «Северстали», дивиденды Nordgold). Тройку лидеров замыкает Владимир Лисин ($1,23 млрд, дивиденды НЛМК).
Далее по порядку идут: Сулейман Керимов ($980 млн, продажа акций и дивиденды «Полюса»), Михаил Прохоров ($870 млн, продажа акций «Русала» и РБК, дивиденды «Русала»), Дмитрий Рыболовлев ($860 млн, продажа картин и недвижимости), Олег Дерипаска ($760 млн, продажа акций и дивиденды En+, дивиденды Strabag), Виктор Рашников ($760 млн, продажа акций и дивиденды ММК), Вагит Алекперов ($750 млн, дивиденды «Лукойла») и Алишер Усманов ($660 млн, дивиденды «Металлоинвеста» и «Мегафона»).
Журнал отмечает, что в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», в данном случае издание оценивает реальные, «живые» деньги, которые миллиардеры получили от продажу активов или в виде дивидендов.
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