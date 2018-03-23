Ещё
Чистая прибыль итальянской Enel за 2017 г выросла в 1,5 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль итальянской Enel за 2017 г выросла в 1,5 раза 

Прайм 25 минут назад
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании итальянского энергоконцерна Enel, по итогам 2017 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,779 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Выручка Enel в отчетном периоде увеличилась на 5,7%, до 74,639 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,37 евро по итогам 2017 года против прибыли в 0,26 евро годом ранее.
Показатель EBITDA по итогам года вырос на 2,5%, до 15,65 миллиарда евро. Чистый финансовый долг компании к концу прошлого года составил 37,4 миллиарда евро, показатель уменьшился на 0,4% по сравнению с 2016 годом.
"Результаты являются свидетельством эффективной реализации стратегии компании и эволюции нашей бизнес-модели, несмотря на сложные условия на рынке", — приводятся в отчете слова гендиректора Enel Франческо Стараче (Francesco Starace). «Мы инвестировали около 1 миллиарда евро в оцифровку распределительных сетей и генерирующих активов, а ориентация на клиентов дала отличные результаты во всех ключевых регионах», — отметил Стараче.
Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Российская «дочка» Enel, "Энел Россия", имеет четыре производственных филиала в РФ — на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,4 тысячи МВт.
Прайм: последние новости
Ритейлер "М.Видео" покупает сеть "Эльдорадо" за 45,5 млрд руб ОБЗОР: АСВ могло бы приступить к расчетам с кредиторами "Югры" в III квартале 2018 г - ЦБ Чистая прибыль Nike за 9 месяцев 2017-18 фингода упала в 4 раза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1289
Раскрыта главная цель Путина на новый срок303
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Британия испугалась мести России91
Успенскую сняли с рейса за дебош122
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:25
Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники
Общество Новости Москвы
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение