Чистая прибыль Enel выросла на 47% — до €3,8 млрд

Чистая прибыль итальянской энергетической компании Enel увеличилась в 2017 году на 47% по сравнению с показателем предыдущего года и составила €3,779 млрд, сообщает компания. По итогам 2016 года показатель составлял €2,57 млрд

Выручка Enel увеличилась за отчетный период на 5,7% и составила €74,639 млрд Операционные затраты возросли на 6,3% — до €65,425 млрд

Прибыль до налогообложения составила по итогам прошлого года €7,211 млрд против €5,78 млрд в 2016 году (рост на 24,8%).

Показатель EBITDA увечился на 2,5% и составил €15,653 млрд

Чистый долг компании снизился по итогам года на 0,4% — до €37,41 млрд по состоянию на 31 декабря 2017 года (против €37,553 млрд на 31 декабря 2016 года).