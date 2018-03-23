Чистая прибыль Enel выросла на 47%

Чистая прибыль итальянской энергетической компании Enel увеличилась в 2017 году на 47% по сравнению с показателем предыдущего года и составила €3,779 млрд, сообщает компания. По итогам 2016 года показатель составлял €2,57 млрд
Выручка Enel увеличилась за отчетный период на 5,7% и составила €74,639 млрд Операционные затраты возросли на 6,3% — до €65,425 млрд
Прибыль до налогообложения составила по итогам прошлого года €7,211 млрд против €5,78 млрд в 2016 году (рост на 24,8%).
Показатель EBITDA увечился на 2,5% и составил €15,653 млрд
Чистый долг компании снизился по итогам года на 0,4% — до €37,41 млрд по состоянию на 31 декабря 2017 года (против €37,553 млрд на 31 декабря 2016 года).
Итальянская компания Enel занимается производством электрической и тепловой энергии. Предприятия группы представлены в Латинской Америке и Европе, в том числе в России. Общая установленная мощность предприятий группы составляет 90 ГВт.