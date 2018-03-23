СМИ: Банк Emirates NBD может купить Denizbank у Сбербанка в ближайшие недели

Дочернюю структуру Сбербанка Турции — Denizbank — уже через несколько недель может купить один из крупнейших банков ОАЭ , дубайский Emirates NBD. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

Как стало известно агентству, главную роль в продаже сыграли лоббистские усилия турецкой «дочки» российского Сбербанка. Структуре удалось убедить президента страны Тайипа Реджепа Эрдогана в целесообразности этой продажи несмотря на растущее отчуждение Анкары и стран Персидского залива.

Первоначально против продажи Denizbank выступал турецкий регулятор — BDDK, а на его позицию может влиять президент страны, отмечает агентство.

Сумма сделки может составить $5,3 млрд, отмечает один из источников агентства.