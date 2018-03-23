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Назван самый вкусный российский мед
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Назван самый вкусный российский мед 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Негосударственная организация «Росконтроль» провела исследование пяти российских марок меда: «Абрико», «Кедровый бор», «Башкирские пасеки», «Каждый день» и «Домашние традиции». Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».
По итогам экспертизы самым вкусным медом оказался бренд «Башкирские пасеки» — он имеет сладкий, приятный вкус. Именно мед «Башкирские пасеки» был признан организацией натуральным и безопасным.
«При исследовании образцов "Абрико" и "Каждый день" обнаружено превышение доли глюкозы над фруктозой и присутствие высокомолекулярных олигосахаридов. Образцы этих брендов являются медом с вероятной примесью патоки или сиропов, то есть имеют признаки фальсификации», — говорится в исследовании.
Вкусовые качества «Домашних традиций» и «Башкирских пасек» эксперты «Росконтроля» оценили как слабые, но приятные. Аромат продукции «Абрико», «Кедровый бор» и «Каждый день» охарактеризован как очень слабый.
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