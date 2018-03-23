Из Петербурга в Сертолово могут запустить скоростные электрички 

На это потребуется 4,5 млрд рублей. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленинградской области Александр Дрозденко обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать реализацию проекта.
На данный момент в Сертолово, население которого составляет 51 тыс. человек, ходят 10 автобусных маршрутов, восемь из которых — в Петербург. Пассажиропоток достигает 30 тыс. человек в сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Ранее сообщалось, что с 25 марта в Москве запустят 20 дополнительных электричек на пригородных направлениях.