Ещё
Из Петербурга в Сертолово могут запустить скоростные электрички
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Петербурга в Сертолово могут запустить скоростные электрички 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На это потребуется 4,5 млрд рублей. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленинградской области Александр Дрозденко обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать реализацию проекта.
На данный момент в Сертолово, население которого составляет 51 тыс. человек, ходят 10 автобусных маршрутов, восемь из которых — в Петербург. Пассажиропоток достигает 30 тыс. человек в сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Ранее сообщалось, что с 25 марта в Москве запустят 20 дополнительных электричек на пригородных направлениях.
RT на русском: последние новости
«Газпром» готовит иск к Киеву в международный арбитраж по взысканию антимонопольного штрафа Курс доллара США впервые за месяц превысил 58 рублей Глава Facebook потерял более $8 млрд из-за скандала с Cambridge Analytica
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации207
Путин выступит со срочным обращением429
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды50
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова62
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение