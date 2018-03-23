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Для запуска электричек Петербург — Сертолово потребуется 4,5 млрд рублей
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Для запуска электричек Петербург — Сертолово потребуется 4,5 млрд рублей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Местные власти обратились за помощью в реализации проекта к Дмитрию Медведеву. Цена вопроса — почти 4,5 млрд рублей. После окончания проектных работ будет выбран подвижной состав. Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко планируют запустить скоростные электрички от Финляндского вокзала.
В Сертолово живет около 51 тысячи человек. Их обслуживают всего 10 маршрутов, 8 из которых следуют в Петербург. Пассажиропоток составляет 30 тысяч человек в сутки. Следовательно, больше половины жителей ежедневно отправляются в северную столицу. Скоростная электричка позволит сократить время следования до 38 минут. Стоимость проезда составит от 40 до 50 рублей.
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