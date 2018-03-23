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Базовый уровень доходности вкладов в рублях до востребования в апреле составил 5,97%
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Базовый уровень доходности вкладов в рублях до востребования в апреле составил 5,97% 

Прайм 1 час назад
Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в апреле на уровне 5,97% годовых после 6,211% в марте, следует из материалов регулятора.
Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней в апреле составит 6,384%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 7,508%, от 181 дня до года — 7,344%, по вкладам сроком больше года — 7,749%.
По вкладам физлиц в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,511%, на срок до 90 дней — 1,038%, от 91 до 180 дней — 1,162%, от 181 дня до года — 1,919%, на срок свыше года — 2,548%.
В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования в апреле составит 0,073%, на срок до 90 дней — 0,01%, от 91 до 180 дней — 0,109%, от 181 дня до года — 0,205%, на срок больше года — 0,268%.
Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.
В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.
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