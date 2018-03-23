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Жители Алтая могут рассчитывать на один из самых низких кредитов в стране
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Жители Алтая могут рассчитывать на один из самых низких кредитов в стране 

АиФ — Алтай 42 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Средний размер потребительского кредита в Алтайском крае составляет всего 103,7 тыс. рублей. Это один из самых низких показателей в стране. Меньше дают в займы только жителям Ивановской, Архангельской, Белгородской и Владимирской областей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
В России средний размер кредита составляет 159,2 тыс. рублей, за год он увеличился на 19,1%. Самые большие кредиты дают жителям Москвы (441,1 тыс. рублей), а также Московской области, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского АО.
Всего в феврале 2018 года в стране было выдано более 1 млн потребительских кредитов на сумму 171,9 млрд руб.
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