Жители Алтая могут рассчитывать на один из самых низких кредитов в стране

Средний размер потребительского кредита в Алтайском крае составляет всего 103,7 тыс. рублей. Это один из самых низких показателей в стране. Меньше дают в займы только жителям Ивановской, Архангельской, Белгородской и Владимирской областей, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского АО. России средний размер кредита составляет 159,2 тыс. рублей, за год он увеличился на 19,1%. Самые большие кредиты дают жителям Москвы (441,1 тыс. рублей), а также Московской области Всего в феврале 2018 года в стране было выдано более 1 млн потребительских кредитов на сумму 171,9 млрд руб.