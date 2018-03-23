Китайская нефтяная компания CNPC приобрела по 10 проц акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ

Абу-Даби , 22 марта / Синьхуа / — ОАЭ Китай подписали накануне в Абу-Даби два соглашения, согласно которым China National Petroleum Corporation /CNPC/ — китайская государственная нефтегазовая компания — приобретает пакеты акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ. Сделки, рассчитанные на 40 лет, предполагают покупку акций через PetroChina — подразделение CNPC. PetroChina приобретает 10 проц акций в оффшорной концессионной терpитории Ум-Шаиф и Наср и 10 проц акций в оффшорной концессионной территории Нижний Закум.

Абу-Даби, 22 марта /Синьхуа/ — ОАЭ и Китай подписали накануне в Абу-Даби два соглашения, согласно которым China National Petroleum Corporation /CNPC/ — китайская государственная нефтегазовая компания — приобретает пакеты акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ. Сделки, рассчитанные на 40 лет, предполагают покупку акций через PetroChina — подразделение CNPC. PetroChina приобретает 10 проц акций в оффшорной концессионной терpитории Ум-Шаиф и Наср и 10 проц акций в оффшорной концессионной территории Нижний Закум.