Ещё
Китайская нефтяная компания CNPC приобрела по 10 проц акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайская нефтяная компания CNPC приобрела по 10 проц акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Абу-Даби, 22 марта /Синьхуа/ — ОАЭ и Китай подписали накануне в Абу-Даби два соглашения, согласно которым China National Petroleum Corporation /CNPC/ — китайская государственная нефтегазовая компания — приобретает пакеты акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ. Сделки, рассчитанные на 40 лет, предполагают покупку акций через PetroChina — подразделение CNPC. PetroChina приобретает 10 проц акций в оффшорной концессионной терpитории Ум-Шаиф и Наср и 10 проц акций в оффшорной концессионной территории Нижний Закум.
Абу-Даби, 22 марта /Синьхуа/ — ОАЭ и Китай подписали накануне в Абу-Даби два соглашения, согласно которым China National Petroleum Corporation /CNPC/ — китайская государственная нефтегазовая компания — приобретает пакеты акций в двух оффшорных концессионных территориях ОАЭ. Сделки, рассчитанные на 40 лет, предполагают покупку акций через PetroChina — подразделение CNPC. PetroChina приобретает 10 проц акций в оффшорной концессионной терpитории Ум-Шаиф и Наср и 10 проц акций в оффшорной концессионной территории Нижний Закум.
ИА Синьхуа: последние новости
За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил 100 млрд юаней Чистая прибыль компании Tencent за 2017 год достигла 71,51 млрд юаней РФ находится на первом месте по денежным переводам в Грузию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США494
Мэй «поморщилась» в ответ на вопрос о «деле Скрипаля»3
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах223
Успенская устроила дебош на борту самолета7
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого27
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение