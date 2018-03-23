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В США заподозрили связь своего «Калашникова» с РФ
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В США заподозрили связь своего «Калашникова» с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В США проводят расследование в отношении завода в штате Флорида, который производит автоматы АК-47. Об этом сообщает Bloomberg.
В ходе расследования ищут записи, связанными с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на государственные и местные налоговые льготы. Прокуроры также расследуют деятельность компании « RWC Group», которой принадлежит завод «Калашников» в Помпано-Бич.
Отмечается, что внимание к заводу возросло после событий 14 февраля 2018 года, когда подросток во Флориде застрелил в школе 17 человек. В этом году RWC Group стала единственным американским дистрибьютором «Калашникова».
В 2014 году США наложили санкции на концерн «Калашников» и других российских производителей оружия. Такие меры были приняты в качестве реакции на события на Украине.
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