Сотрудничество стран ОПЕК+ продолжится в 2019 г и далее — аль-Фалих

"У группы будет план, согласно которому она сможет как сокращать, так и наращивать (объем добычи нефти — ред.) по мере необходимости", — заявил министр в интервью Блумберг ТВ.

Восстановление нефтяных цен, по словам аль-Фалиха, недостаточно для стимулирования инвестиций. Уровень, с которым сокращаются запасы нефти, может не быть устойчивым в 2019 году.