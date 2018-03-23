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Минздрав отрицает сговор с компанией «Р-Фарм»
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Минздрав отрицает выявленный ФАС сговор с компанией «Р-Фарм» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минздрав РФ называет не соответствующей действительности информацию о сговоре ведомства с компанией "Р-Фарм", сообщает пресс-служба министерства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела внеплановую проверку Минздрава и выявила признаки нарушения закона "О защите конкуренции". По данным ФАС, Минздрав мог создать одному из крупнейших российских дистрибуторов и производителей лекарств — группе компаний "Р-Фарм" — преимущества при закупке лекарств.
"В связи с появлением информации о якобы выявленном в результате проверки ФАС России факте сговора между Минздравом России и компанией "Р-Фарм" сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Поясняется, что контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе, а в случаях нарушения сроков поставки лекарств в отношении компании "Р-Фарм" были начислены штрафные санкции, как и в отношении других поставщиков. Соответствующая информация также направлялась в Генеральную прокуратуру РФ, добавили в Минздраве. В ведомстве считают, что основания для включения компании "Р-Фарм" в реестр недобросовестных поставщиков не было.
"Кроме того, обращаем внимание, что проверка ФАС России проведена с грубыми процессуальными нарушениями, о которых руководитель ФАС России был уведомлен Минздравом России еще до завершения проверки и получения акта по ее результатам", — отмечают в Минздраве.
Как считают в министерстве, необъективность проверки привела к тому, что проверяющие сделали вывод о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в самом факте исполнения Минздравом РФ совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, включая ФАС РФ, поручения правительства РФ о проработке пилотных проектов по внедрению инновационных моделей закупок лекарственных препаратов в трех субъектах России.
"Министерством здравоохранения Российской Федерации будет направлена жалоба в Генеральную прокуратуру Российской Федерации на действия ФАС России", — информирует Минздрав РФ.
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